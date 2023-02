Live! 2:0 - Leipziger Doppelschlag gegen SGS Essen im Pokal

Leipzig. Die SGS Essen will ins Pokalfinale einziehen und muss dafür bei RB Leipzig gewinnen. Ein schweres Los. Die Partie im Live-Ticker.

Ihre Hausaufgaben in der Frauenfußball-Bundesliga hat die SGS Essen bisher erledigt. hat sich die Elf von Trainer Markus Högner vom Tabellenkeller abgesetzt und darf sich über den siebten Platz freuen. Auch wenn er nicht mehr als eine Momentaufnahme ist. Ein guter Zeitpunkt, um etwas zu träumen: Der Pokal steht an, und der SGS fehlen nur noch zwei Siege bis zum Endspiel in Köln.

Die Partie im Live-Ticker:

„Von 2014 bis 2020 haben wir sechs Jahre auf unsere nächste Finalteilnahme gewartet. Da soll nicht wieder so lang dauern“, sagt SGS-Manager Florian Zeutschler. Dafür aber muss im Viertelfinale heute erst einmal RB Leipzig aus dem Weg geräumt werden. Beim Spitzenreiter der 2. Liga sind die Essenerinnen favorisiert. Aber man ist gewarnt, denn Eintracht Frankfurt ist in der Runde zuvor bereits sensationell an Leipzig gescheitert.

