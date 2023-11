Israels Fußball-Frauen verzichten auf Heimrecht

Die Spiele Israels gegen Kasachstan und Armenien sollen laut der UEFA nun als Doppelspieltage in Astana und Jerewan stattfinden.

Nyon Wegen des Gaza-Kriegs verzichtet Israels Fußball-Frauen auf Heimspiele in der Nations League. Das Team tritt stattdessen bei den Gegnern doppelt an.

Israels Fußballnationalmannschaft der Frauen wird aufgrund des Gaza-Kriegs in den kommenden Nations-League-Spielen nicht zu Hause antreten.

Die Spiele Israels gegen Kasachstan und Armenien sollen laut einer Mitteilung der UEFA nun als Doppelspieltage in den jeweiligen Hauptstädten Astana und Jerewan zwischen dem 23. November und dem 2. Dezember ausgetragen werden. Das ursprünglich als Heimspiel angesetzte Duell gegen Estland werde in die ungarischen Puskás Akadémia Pancho Aréna in Felcsút verlegt.

Das rund 40 Kilometer von Budapest entfernte Stadion soll laut UEFA auch für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele der israelischen Männermannschaft genutzt werden.

Nach einem 5:0-Auftaktsieg gegen Estland im September muss Israel ein dicht gedrängtes Programm absolvieren, um seine verbleibenden Spiele in der dritten Gruppe der Nations League zu bestreiten.