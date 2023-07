DFB-Auftaktsieg ohne große Auswirkungen auf WM-Interesse

Berlin Für die Mehrheit der Deutschen hat der Auftaktsieg des deutschen Fußball-Nationalteams bei der WM der Frauen keine Auswirkungen auf das eigene Interesse an dem Turnier.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 52 Prozent der Befragten an, das Interesse sei „unverändert klein“. 20 Prozent äußerten, ihr Interesse sei auch vor dem 6:0 gegen Marokko bereits „sehr groß“ gewesen. 16 Prozent gaben an, ihr Interesse sei gestiegen, für vier Prozent der Befragten ist die WM uninteressanter geworden. Sieben Prozent machten keine Angaben.

Die DFB-Auswahl trifft in der Gruppenphase am Sonntag auf Kolumbien und am 3. August auf Südkorea. Deutschland gilt als Mitfavorit.