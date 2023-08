Alexandra Popp nach WM-Aus: Stehen wieder auf

Brisbane Fußballerin Alexandra Popp gibt den Fans nach dem frühen WM-Aus der Frauen ein Versprechen.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat sich nach dem frühen WM-Aus der deutschen Frauen bei den Fußball-Fans bedankt, sich aber nicht über ihre weitere Zukunft in der Nationalmannschaft geäußert.

In den Sozialen Netzwerken schrieb die 32-Jährige: „Vielen Dank an alle Fans, die uns hinterher gereist und unterstützt haben. Ebenso Danke an alle, die zu Hause vor dem Fernseher die Daumen gedrückt und mit uns gefiebert haben.“ Die Spielführerin versprach: „Wir werden aufstehen und wiederkommen!“

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dagegen hatte zwei Tage nach dem historischen Vorrunden-Aus der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien angekündigt, nicht zurücktreten. „Ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig wird“, sagte die 55-Jährige.

Ihre Kapitänin hatte schon nach der Finalniederlage bei der EM im Vorjahr längere Zeit offen gelassen, ob sie ihre Karriere im Nationalteam fortsetzt. Bei der WM in Australien und Neuseeland hatte Popp vier Tore in drei Gruppenspiele erzielt. Die Stürmerin des VfL Wolfsburg konnte das Aus aber auch nicht abwenden.