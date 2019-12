Düsseldorf. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel muss im Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag auf Markus Suttner und Marcel Sobottka verzichten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor BVB-Spiel: Verletzungspech bei Fortuna Düsseldorf

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Punktgewinn am Samstag bei der TSG Hoffenheim teuer bezahlt. Abwehrspieler Markus Suttner zog sich beim 1:1 (0:1) einen Muskelfaserriss zu und fällt bis auf weiteres aus. Das teilte die Fortuna am Dienstag mit.

Sobottka muss operiert werden

In dem Spiel hatte Marcel Sobottka zudem einen Nasenbeinbruch erlitten. Der Mittelfeldspieler sollte am Dienstag operiert werden. Bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel nun auf beide Spieler verzichten. (dpa)