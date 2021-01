Topspiel ohne Tore: Düsseldorf verlangt dem HSV alles ab

Düsseldorf. Die englische Woche der 2. Liga lieferte ein echtes Spitzenspiel. Fortuna Düsseldorf trotzte Tabellenführer Hamburger SV ein 0:0 ab.

Der Hamburger hat seine Erfolgsserie im torlosen Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Tabellenführung auch nach dem 18. Spieltag erfolgreich verteidigt. Die Hanseaten kamen am Dienstagabend bei Fortuna Düsseldorf zu einem 0:0 ohne große Höhepunkte und bleiben nach acht Spielen ohne Niederlage mit 37 Punkten weiterhin erster Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga. Die mittlerweile seit neun Spielen unbesiegten Düsseldorfer verpassten den Sprung auf einen Aufstiegsplatz, bleiben aber weiterhin ohne Heimniederlage in der Saison.

HSV entwickelt in Düsseldorf kaum Torgefahr

Auch in erstmals seit vier Spielen veränderter Formation übernahm der HSV, bei dem Josha Vagnoman mit Bänderiss im Sprunggelenk fehlte und Bakery Jatta auf der Bank saß, von Beginn an das Kommando und setzte die Düsseldorfer immer wieder über die Außenpositionen unter Druck. Doch echte Torgefahr entwickelten die Gäste nicht.

Fortuna-Coach Uwe Rösler musste sein Team auf drei Positionen verändern, setzte auf ein robustes defensives Mittelfeld und ließ zudem Torjäger Rouwen Hennings zunächst auf der Bank. Die heimstarken Düsseldorfer suchten ihre Chance mit langen Bällen nach vorne, hatten aber im Angriff mit Kenan Karaman und Dawid Kownacki keine Durchschlagskraft. Lediglich ein Kopfball von Kevin Danso wurde zur Beute von HSV-Keeper Sven Ulreich (45.+1).

In der von Taktik geprägten Partie hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, doch Torjäger Simon Terodde war von Fortunas Innenverteidigung abgemeldet und konnte sich nicht in Szene setzen. Somit mussten sich beide Mannschaften mit dem Remis zufrieden geben, wobei die Düsseldorfer weiterhin keinen Sieg gegen ein Top-Team schafften.

Greuther Fürth siegte nach drei Spielen in Serie ohne Dreier beim VfL Osnabrück verdient mit 1:0 (1:0) und kletterte auf den Relegationsplatz. Im Tabellenkeller beendete Eintracht Braunschweig seinen Negativlauf und verließ durch ein 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim zumindest vorläufig die Abstiegsplätze. Für die Würzburger Kickers wird die Luft im Kampf um dem Klassenerhalt nach dem 1:2 (0:0) bei Erzgebirge Aue hingegen allmählich dünn.(sid)