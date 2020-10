Positiver Corona-Test bei Profi von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf. Bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich ein Spieler mit dem Coronavirus angesteckt. Dies gab der Erstliga-Absteiger am Mittwoch bekannt.

Beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gibt es einen positiven Coronafall im Spielerkreis. „Das örtliche Gesundheitsamt wurde darüber umgehend informiert und wird nun alle nötigen Schritte der Kontaktverfolgung durchführen“, teilte der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch mit. Demnach sei ein Spieler am Dienstag positiv getestet worden. Das Ergebnis bekam der Club am Mittwochmorgen. Der betroffene Spieler sei seitdem in häuslicher Quarantäne.

Ob der Fall weitere Konsequenzen für den Verein hat, ist noch unklar. Die Fortuna und ihr Mannschaftsarzt stehen nach eigener Aussage im engen Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Am Freitag sollen die Düsseldorfer gegen den 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr) spielen.