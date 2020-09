Live! Schafft Fortuna Düsseldorf den ersten Sieg?

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf spielt in der 2. Bundesliga gegen Würzburg. Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker.

Der Auftakt in die neue Saison in der 2. Bundesliga ging für Absteiger Fortuna Düsseldorf daneben. Die Elf von Uwe Rösler unterlag in der Vorwoche dem Hamburger SV mit 1:2. Nun soll im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers die Wende her. (fs)

Hier geht es zu den Live-Tickern

Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers

SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel