Fortuna Düsseldorf geht im Verfolgerduell in Paderborn unter

Paderborn. Herber Rückschlag für Fortuna Düsseldorf im Aufstiegskampf der 2. Liga. Beim SC Paderborn unterlagen die Rheinländer deutlich 1:4.

Nach dem zweiten Sieg im neuen Jahr behält der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga die Aufstiegsplätze im Blick. Die Ostwestfalen gewannen im Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf 4:1 (1:0) und verbesserten sich vorerst auf den vierten Rang. Der Rückstand auf den Relegationsplatz schrumpfte zumindest für eine Nacht auf vier Punkte. Für die Rheinländer drei Zähler dahinter rückte das Saisonziel Aufstieg dagegen wieder in größere Ferne.

Marvin Pieringer (37.), Jannis Heuer (62.), Florent Muslija (68., Foulelfmeter) und eingewechselte Robert Leipertz (81.) erzielten vor 12.179 Zuschauern die Tore für Paderborn. Rouwen Hennings (59., Foulelfmeter) glich zwischenzeitlich aus.

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok verzichtete drei Tage nach dem 1:2 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart zunächst auf Stürmer Leipertz. Bei der Fortuna fehlte der gelbgesperrte Torjäger Dawid Kownacki.

Beide wurden auf dem Feld schmerzlich vermisst, Torszenen waren zunächst Mangelware, die Teams neutralisierten sich weitgehend. Die beste Möglichkeit der ersten halben Stunde hatte Düsseldorfs WM-Teilnehmer Ao Tanaka, der an Paderborns Keeper Jannik Huth scheiterte (29.).

Die Führung gelang jedoch den Gastgebern, als Florent Muslija von der Grundlinie aus Pieringer bediente. Es war der sechste Saisontreffer für die Leihgabe von Schalke 04. Die Chance zum 2:0 vergab Sirlord Conteh, der nach einem Solo an Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier scheiterte (54.).

Das rächte sich nur fünf Minuten später: Nach einem Foul von Julian Justvan an Michal Karbownik verwandelte Hennings den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. Doch Paderborn antwortete prompt: Nach einer Bogenlampe von Pieringer an die Latte staubte Heuer zur erneuten Führung ab. Vor dem 3:1 trafen erneut Justvan und Karbownik aufeinander, diesmal foulte der Düsseldorfer.

Darmstadt legt vor: Spitzenreiter siegt 4:0 in Sandhausen

Spitzenreiter Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder vorgelegt. Beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen gewannen die Lilien am Freitagabend mit 4:0 (2:0) und bauten ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz vorerst auf sechs Punkte aus. Sandhausen verpasste es, nach dem Auswärtssieg in Bielefeld zum Jahresauftakt nachzulegen und liegt nur zwei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.

Doppelpacker Mathias Honsak (7./25.) stellte für den Favoriten die Weichen früh auf Sieg, ehe Oscar Vilhelmsson (55.) alle Restzweifel beseitigte. Kurz vor Schluss traf außerdem der eingewechselte Emir Karic (89.). Damit bleibt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht seit nunmehr 20 Pflichtspielen ungeschlagen. Am Dienstag reisen die Lilien mit breiter Brust zum DFB-Pokal-Achtelfinale beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr/Sky).

Vor 7254 Zuschauern erwischte die Lieberknecht-Elf einen Start nach Maß. Honsak, der nach langer Verletzungspause erstmals in dieser Saison von Beginn an auflief, köpfte eine Ecke aus kurzer Distanz über die Linie. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit Strafraumszenen auf beiden Seiten. Dann spitzelte Honsak den Ball per Grätsche ein zweites Mal ins Tornetz.

Nach der Pause blieb Darmstadt effizient und nutzte einen Konter zur Entscheidung: Phillip Tietz verlängerte einen lang geschlagenen Ball auf seinen Sturmkollegen Vilhelmsson, der sicher links unten verwandelte. (sid)

