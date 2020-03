Live! Fortuna Düsseldorf dominiert, Mainz macht das Tor

Mainz. Nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken ist Fortuna Düsseldorf im Kellerduell in Mainz gefordert. Trainer Uwe Rösler hat reagiert. Der Live-Ticker.

Nach dem enttäuschenden Pokal-Auftritt beim 1. FC Saarbrücken hat Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler seine Startformation für das Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 gleich auf fünf Positionen verändert. Abwehrspieler Mathias Jörgensen, die Mittelfeldakteure Jean Zimmer und Alfredo Morales sowie die Stürmer Rouwen Hennings und Kelvin Ofori sitzen in der Partie am Sonntagabend (18.00 Uhr) zunächst nur auf der Bank. Für sie rücken Andre Hoffmann, Niko Gießelmann, Matthias Zimmermann, Valon Berisha und Kenan Karaman in die Startelf.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: