Leverkusen. Der auf den letzten Tabellenplatz abgerutschte Bundesligist Fortuna Düsseldorf steht im Derby bei Bayer Leverkusen unter Druck. Der Live-Ticker.

Live: 1:0! Havertz schockt Fortuna Düsseldorf vor der Pause

Fortuna Düsseldorf muss im Spiel bei Bayer Leverkusen auf Adam Bodzek verzichten. Der 34-Jährige fehlt nach Vereinsangaben kurzfristig mit Adduktorenproblemen. Eine genaue Diagnose wird für Montag erwartet. Für Bodzek beginnt Marcel Sobottka. Zudem rückt gegenüber der 0:1-Heimniederlage gegen Werder Bremen Erik Thommy für Dawid Kownacki in die Startelf.

Kurios: Die auch interne Kritik an der Personal-Auswahl von Trainer Friedhelm Funkel hatte sich vor allem auf das Festhalten an Bodzek und Oliver Fink bezogen. Der 37 Jahre alte Fink steht in Leverkusen in der Startelf. Das Tor hütet wie von Funkel angekündigt wieder Florian Kastenmeier (22), dem bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Bremen ein Eigentor zum einzigen Treffer des Spiels unterlaufen war.

Leverkusen beginnt derweil mit der exakt selben Startelf wie beim 4:1 zum Rückrunden-Start in Paderborn. Der nach einer Rotsperre zurückgekehrte Leon Bailey sitzt zunächst auf der Bank.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: