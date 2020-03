Geisterspiel: Fortuna Düsseldorf testet Fangesänge vom Band

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf denkt über Alternativen bei der Fan-Unterstützung im Geisterspiel gegen den SC Paderborn nach. Der Lautsprecher könnte helfen.

Trainer Uwe Rösler will alle Mittel ausschöpfen, um das Team von Fortuna Düsseldorf optimal auf das Geisterspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn vorzubereiten. „Wir trainieren Donnerstag in der Arena“, sagte Rösler, „da werden wir mal per Lautsprecher Fangesänge ausspielen und schauen, wie die Mannschaft darauf reagiert. Die Jungs sollen dann entscheiden, ob wir das am Freitag machen werden oder nicht.“

Der langjährige England-Gastarbeiter Rösler will beim Training ohne Zuschauer „einige Szenarien durchspielen. Der Fußball lebt von Emotionalität. Gerade im Heimspiel ist es ein Nachteil, dass keine Fans dabei sein dürfen“, so der Fortuna-Coach. Es müsse „viel Eigenmotivation kommen“, schließlich gehe es um den Klassenerhalt in der Bundesliga. (sid)