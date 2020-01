Fortuna Düsseldorf zu brav, Werder-Trainer Kohfeldt tobt

Die aufgeregten Sanitäter waren nur wenige Minuten zuvor durch das Erdgeschoss der Düsseldorfer Arena geeilt, um Kevin Vogt, Innenverteidiger von Werder Bremen, rasch ins Krankenhaus zu bringen, als Florian Kohfeldt an derselben Stelle über das dramatische Finale im Kellerduell mit Fortuna Düsseldorf sprach. „Schon sehr besorgt“ sei er gewesen, erzählte Werders Trainer, als er Vogt nach dem Zusammenprall mit dem eigenen Torwart am Boden liegen sah. Was Kohfeldt nach dem 1:0-Erfolg seines Teams aber nicht abhielt, vehement über die neue Leitlinie des DFB für Schiedsrichter zu schimpfen.

Gleich nach dem Zusammenstoß von Jiri Pavlenka und dem vorübergehend bewusstlosen Vogt waren noch zwei Fortuna-Akteure mit Werders Keeper kollidiert. Gästeverteidiger Niklas Moisander lief daraufhin erbost auf Referee Felix Brych zu – der dem zornigen Finnen prompt die Ampelkarte zeigte. Und Übungsleiter Kohfeldt so zu einem hochemotionalen Statement trieb.

Schiedsrichter Brych ist für Werder-Trainer Kohfeldt nicht der Schuldige

„Kein Vorwurf an Felix Brych – er muss es so umsetzen, weil es so angesagt war. Aber wenn in der 92. Minute zwei Spieler deiner eigenen Mannschaft mit einer Kopfverletzung am Boden liegen und der Kapitän dieser Mannschaft – etwas emotional, aber nicht beleidigend – bekommt für die Auslösung einer Rudelbildung Gelb-Rot, dann frage ich mich: Warum machen Leute Regeln, die dieses Spiel nie gespielt haben und überhaupt nicht verstehen, was auf dem Platz passiert“, zeterte der 37-Jährige und behauptete: „Kein anderer Fußballer hätte in dieser Situation eine gelbe Karte gefordert. Da können wir auch bei Düsseldorf nachfragen.“

Als „Irrsinn“ und „Witz des Jahrhunderts“ bezeichnete Kohfeldt den für ihn in dieser Szene gescheiterten Versuch des DFB, die Bundesligaprofis durch die neue Vorgabe zu mehr Respekt gegenüber Kollegen und Schiedsrichtern zu bewegen. Erleichtert zur Kenntnis nahm Werders Bankchef später dafür die Diagnose beim neuen Abwehrchef: Vogt, frisch von Hoffenheim entliehen, zog sich beim Zusammenprall mit Pavlenka keine schweren Verletzungen, sondern nur eine Gehirnerschütterung zu.

Fortuna-Torwart Kastenmeier mit unglücklichem Debüt

Die schlimmsten Blessuren bei den Gastgebern lasteten nach dem missglückten Start in die Rückrunde dagegen auf den Fußballerseelen. „Wir hätten Bremen vier Punkte davonziehen können. Das ist ein Rückschlag, der extrem weh tut“, sagte Innenverteidiger Andre Hoffmann nach dem Sturz auf einen Abstiegsplatz, den Florian Kastenmeier (22) bei seinem Bundesligadebüt mit einer unglücklichen Abwehraktion verursachte.

Fortunas Ersatztorwart, der den an einer hartnäckigen Patellasehnenreizung leidenden Stammkeeper Zack Steffen vertrat, verschätzte sich Mitte der zweiten Halbzeit bei einem Freistoß – und hatte zudem das Pech, dass ihm Moisanders anschließender Kopfball von der Torauslinie an die Schulter und vor dort über die Linie sprang. „Keiner zeigt jetzt mit dem Finger auf ihn“, erklärte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel und betonte vielmehr: „Das ist keine Niederlage, an der einer schuld ist, sondern eine Mannschaftsgeschichte.“

Friedhelm Funkel: Wir wurden nicht belohnt

Denn wirklich geändert hat sich an Fortunas Haupt-Story dieser Saison trotz der im Vergleich zur Hinrunde aktiveren, offensiveren Spielweise noch nichts. „Wir haben keinen Grund Trübsal zu blasen. Wir haben viel investiert, sind aber nicht belohnt worden“, fand Düsseldorfs unerschütterlicher Trainer Friedhelm Funkel zwar. Abwehrchef Kaan Ayhan allerdings räumte ein: „Wir müssen uns ganz klar den Vorwurf gefallen lassen, vorne zu brav zu sein, dem Gegner zu selten weh zu tun. Wir müssen auf Dauer deutlich gefährlicher werden – sonst wird es nicht leichter, Spiele zu gewinnen.“