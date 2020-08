Fortuna Düsseldorf: Weiterer Spieler verlässt die Quarantäne

Düsseldorf. Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hatte zum Start der Vorbereitung mit zwei positiven Corona-Fällen zu tun. Nun sieht es wieder besser aus.

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf konnte am Donnerstagmorgen auf einen weiteren Spieler im Mannschaftstraining zurückgreifen, der aufgrund einer Corona-Infektion innerhalb des Teams unter vorsorgliche Quarantäne gestellt worden war. Dies gab der Verein bekannt.

Zwei Spieler am Freitag positiv auf Corona getestet

Vorausgegangen waren nach Klubangaben Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt und weitere „eingehende Ermittlungen“. Die Fortuna war am Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Zwei Spieler des Fußball-Zweitligisten waren am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, daraufhin musste sich der gesamte Rest der Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam in häusliche Quarantäne begeben. Am Montag wurden die Beteiligten wieder auf COVID-19 getestet, alle Befunde waren negativ.

Die beiden positiv getesteten Spieler sowie drei weitere Akteure, die durch das Gesundheitsamt als „Kontaktperson 1“ identifiziert wurden, konnten zunächst bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. (sid)