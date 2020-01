Fortuna Düsseldorf: Uwe Rösler wird Funkel-Nachfolger

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat sich von Trainer Friedhelm Funkel getrennt. Der Bundesligist wird am Mittwoch Uwe Rösler als Nachfolger vorstellen.

Uwe Rösler ist neuer Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf. Wie der Bundesligist am Mittwoch bestätigte, tritt der 51 Jahre alte Fußball-Lehrer mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Friedhelm Funkel an. Um 13 Uhr soll der langjährige England-Legionär in Düsseldorf öffentlich vorgestellt werden. Für den ehemaligen DDR-Nationalspieler ist es die erste Trainerstation in der Bundesliga. Zuletzt war er Trainer beim schwedischen Club Malmö FF. Zuvor hatte die Fortuna die Trennung von Funkel bekanngegeben.

Noch am Dienstagabend hatte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga („Herzlichen Glückwunsch“) dem 66-Jährigen zur Wahl in der NRW-Landeshauptstadt gratuliert, am Mittwochmorgen war alles Makulatur, Funkel wurde die Übernahme der Roten Laterne durch das 0:3 bei Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag zum Verhängnis.

Die Trennung von Funkel war aufgrund von sechs Niederlagen in den letzten acht Spielen abzusehen. „Der gesamte Verlauf der Saison hat uns gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen. Wir stellen mit 18 eigenen Treffern die torärmste Offensive und mit 40 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Bundesliga. Das führt dazu, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht mehr an den Turnaround für den Klassenerhalt glauben. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt reagieren“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel in einer Presseerklärung.

Damit ist der fünfte Trainerwechsel in der laufenden Bundesliga-Saison perfekt. (fs, dpa, sid)

Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga 2019/20:

1. Niko Kovac (Bayern München). - 3. November 2019. - Nachfolger: Hansi Flick

2. Achim Beierlorzer (1. FC Köln). - 9. November 2019. - Nachfolger: Markus Gisdo

3. Sandro Schwarz (FSV Mainz 05). - 10. November 2019. - Nachfolger: Achim Beierlorze

4. Ante Covic (Hertha BSC). - 27. November 2019. - Nachfolger: Jürgen Klinsmann

5. Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf). - 29. Januar 2020. - Nachfolger: Uwe Rösler

