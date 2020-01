Fortuna Düsseldorf entlässt Trainer Friedhelm Funkel

Düsseldorf Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, hat einem Medienbericht zufolge seinen Trainer Friedhelm Funkel entlassen.

Fortuna Düsseldorf hat sich angeblich von Trainer Friedhelm Funkel getrennt. Das berichtet „Bild“. Demnach soll der 66-Jährige bereits am Mittwoch nicht mehr das Training des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga leiten. Wer die Nachfolge des gebürtigen Neussers antreten wird, ist dem Bericht zufolge noch unbekannt.

Der Zeitpunkt ist allerdings überraschend. Noch am Sonntagabend hatte Fortuna-Manager Lutz Pfannenstiel betont: „Die Trainerfrage stellt sich bei uns nicht.“ Offenbar aber haben die beiden jüngsten Niederlagen (0:1 gegen Bremen und 0:3 in Leverkusen) das Vertrauen in den erfahrenen Fußballlehrer schwinden lassen.