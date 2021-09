Flicks Handschrift beim DFB-Team ist bereits erkennbar

Essen. Drei Siege in der WM-Qualifikation: Der neue Bundestrainer Hansi Flick hat die Nationalmannschaft auf einen guten Weg geführt. Ein Kommentar.

Die Vereine der Nationalspieler werden natürlich wenig begeistert davon sein, dass sich die Rückreise aus Island als anstrengend erwies, weil sie in Schottland wegen technischer Probleme am Flugzeug unterbrochen werden musste. Aber auch wenn dieser Zwischenfall nicht gerade der Regeneration diente, bleiben am Ende der Dienstreise ins Land der Vulkane und Geysire doch vor allem viele positive Erkenntnisse.