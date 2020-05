Flick vor BVB-Spiel: „Wir haben eine Position der Stärke“

Bayern-Trainer Hansi Flick hofft auf „ein sehr gutes Spiel“ in Dortmund am Dienstag.

München. Bayern-Trainer Hansi Flick freut sich auf das Duell mit Dortmund am Dienstag. Spiele gegen den BVB seien „immer etwas Besonderes“.

Bayern-Trainer Hansi Flick blickt dem Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Dienstag mit großer Vorfreude entgegen. „Solche Spiele gerade gegen den BVB sind immer etwas Besonderes“, sagte der Chefcoach des FC Bayern München am Samstag nach dem 5:2-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.

Es seien „zwei sehr gute Mannschaften, die am Dienstag aufeinandertreffen, und ich hoffe, dass wir ein sehr gutes Spiel sehen“, sagte Flick. Der 55-Jährige verwies auf die Bilanz nach dem Neustart nach der Corona-Pause: „Wir haben in den beiden Spielen sechs Punkte geholt, zwei Siege eingefahren. Wir haben eine Position der Stärke und eine gute Ausgangsposition, die wir verteidigen wollen.“

Drei Stunden zuvor hatte der BVB beim VfL Wolfsburg mit 2:0 gewonnen. In der Tabelle liegen die Dortmunder als Zweiter vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus München. Frankfurts Trainer Adi Hütter sagte bei der Pressekonferenz mit Blick auf die Partie am Dienstag (18.30 Uhr/Sky): „Wenn die Bayern das gewinnen sollten, bin ich überzeugt, dass sie deutscher Meister werden. Ich freue mich auf dieses Duell.“ (dpa)