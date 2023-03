Flick kann mit allen 23 Akteuren gegen Peru planen

Frankfurt/Main Fußball-Bundestrainer Hansi Flick kann für das erste Länderspiel des Jahres gegen Peru mit dem kompletten Kader planen.

Alle 23 Akteure um Rückkehrer Florian Wirtz absolvierten auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main die erste Trainingseinheit des kompletten Teams. Am Montag hatte Bayern-Profi Jamal Musisla wegen einer Oberschenkelverletzung abreisen müssen.

Die drei Torhüter um den nach der Verletzung von Kapitän Manuel Neuer zur Nummer eins aufgestiegenen Marc-André ter Stegen trainierten mit Torwartcoach Andreas Kronenberg auf einem Nebenplatz. Es sei geplant, dass ter Stegen „beide Spiele macht“, hatte Flick mit Blick auf die Partien am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru und danach in Köln gegen Belgien angekündigt. „Wir wollen zwei erfolgreiche Spiele zeigen“, sagte der Bundestrainer zum Neubeginn nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar.

Auch die sechs Länderspiel-Neulinge Marius Wolf, Mergim Berisha, Felix Nmecha, Kevin Schade, Josha Vagnoman und der von der U21-Auswahl nachnominierte Malick Thiaw waren mit vollem Einsatz dabei. Flick hatte am Montag gesagt, dass alle auch in den Testspielen erstmals zum Einsatz kommen sollen.