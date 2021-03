Fifa stimmt Wechsel zu: Musiala für DFB spielberechtigt

Essen. Bayern Münchens Top-Talent Jamal Musiala kann künftig auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Dazu gibt es Grünes Licht von der Fifa.

Bundestrainer Joachim Löw kann nun auch offiziell mit Jungstar Jamal Musiala von Bayern München planen. Der Weltverband Fifa hat dem sofortigen Wechsel des 18-Jährigen vom englischen Verband FA zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) zugestimmt. Dieser formale Akt war nötig, weil Musiala bereits für die englische U21-Nationalmannschaft aufgelaufen war.

Der Offensivspieler hatte sich nach einem Gespräch mit Löw zu einem Nationenwechsel entschieden. Der Bundestrainer stellte danach in Aussicht, dass er Musiala bereits für den Start in die WM-Qualifikation Ende März mit Spielen gegen Island, in Rumänien und gegen Nordmazedonien nominieren werde. Dem steht nun nichts mehr im Wege. (sid)