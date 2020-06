FCK meldet Insolvenz an: "Fans würden letztes Hemd geben"

Kaiserslautern/Essen. Der viermalige Meister FC Kaiserslautern will sich mit einer Planinsolvenz retten. "Betze-Gesicht" Matthias Gehring im Interview über die Lage.

Viermal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger -- der 1. FC Kaiserslautern hat deutsche Fußball-Geschichte geschrieben. Seit einigen Jahren allerdings ist der Verein in Schieflage, stürzte sportlich in die Dritte Liga ab. Finanziell türmten sich die Schulden auf. Das hat jetzt Konsequenzen: Der traditionsreiche Verein hat einen Insolvenzantrag gestellt, wie er am Montag mitteilte. Nach Informationen des SWR beträgt der Schuldenstand mittlerweile 24 Millionen Euro. Mit einer sogenannten "Planinsolvenz" will er sich retten: In Eigenverwaltung soll der Verein saniert werden. Wir sprachen mit "Betze-Gesicht" Matthias Gehring (57), seit 1974 Anhänger des FCK. Der 57-jährige Vorsitzende des schwul-lesbischen Fanclubs Queer Devils trägt bei jedem Spiel das Logo des 1. FC Kaiserslautern im Gesicht.