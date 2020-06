Premier League FC Liverpool könnte am Donnerstag feiern - Max Meyer im Pech

Liverpool/Essen. Der FC Liverpool hat den Titel fast sicher. Patzt Manchester City, ist Jürgen Klopp Meistertrainer. Für den Ex-Schalker Max Meyer wird es kurios.

Der FC Liverpool ist nur noch einen Schritt vom Gewinn der ersten Meisterschaft seit 1990 entfernt. Am Mittwoch setzte sich der Klub von Trainer Jürgen Klopp im Heimspiel gegen Crystal Palace mit 4:0 (2:0) durch.

Sollte der Tabellenzweite Manchester City seine Partie am Donnerstag beim FC Chelsea nicht gewinnen, stünde die Entscheidung bereits fest. Dann wären den Liverpool-Profis Platz eins in der Premier League nicht mehr zu nehmen.

Manchester City lädt am 2. Juli zum Spitzenspiel

Gewinnen die Citizens, müsste sich Klopps Team mindestens noch bis zum 2. Juli gedulden. Dann treten die beiden besten Mannschaften Englands in Manchester zum Spitzenspiel gegeneinander. Liverpool würde dann ein Remis zum Titelgewinn reichen.

Am Mittwoch hatte Liverpool leichtes Spiel. Der Tabellenführer dominierte die Partie von Beginn an und ging bereits nach 23 Minuten in Führung. Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold erzielte einen sehenswerten Freistoßtreffer.

Max Meyer muss nach einer Viertelstunde ran

Kurios: Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste aus London bereits gewechselt. Wilfried Zaha verletzte sich in der Anfangsphase. Nach einer Viertelstunde kam Max Meyer in die Partie.

Der ehemalige Bundesliga-Profi des FC Schalke 04 hatte gerade die ersten Meter auf dem Platz gemacht, da sah er auch schon das erste Gegentor.

Mohamed Salah erzielt sein 17. Saisontor

Und es kam vor dem Wechsel noch dicker für Meyer und seine Teamkollegen von Crystal Palace. Liverpools Starangreifer Mohamed Salah erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Der Ägypter erzielte in der 44. Minute seinen 17. Saisontreffer.

Wer dachte, die Gastgeber lassen es nach dem Seitenwechsel ruhiger angehen, sah sich getäuscht. Fabinho machte mit seinem Treffer alles klar. Auch dem Brasilianer gelang ein Weltklasse-Tor. Er überwand Wayne Hennessey mit einem Gewaltschuss aus 30 Metern Entfernung (55.). Sadio Mané sorgte für den Endstand (69.).

Crystal Palace bleibt nach der deutlichen Niederlage auf Platz neun. Der souveräne Spitzenreiter war für Max Meyers Mannschaft eine Nummer zu groß. (ddh)