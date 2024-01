FC Liverpool erreicht Liga-Pokal-Finale gegen FC Chelsea

London Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Finale des englischen Liga-Pokals erreicht. Seinem Team reichte im Rückspiel beim FC Fulham ein 1:1 (1:0).

Liverpool trifft im Finale auf den FC Chelsea, der am Vortag den FC Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel mit 6:1 (4:0) besiegt und die peinliche 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel vor zwei Wochen wettgemacht hatte.

Liverpool hatte das Hinspiel an der Anfield Road vor zwei Wochen 2:1 gewonnen. Im Rückspiel in London sorgte Luis Diaz in der elften Spielminute für die frühe Führung. Issa Diop (76.) erzielte den Ausgleich und machte das kampfbetonte Spiel in der Schlussphase noch einmal spannend.