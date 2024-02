FC Bayern startet ohne Neuer in Leverkusen-Woche

München Manuel Neuer pausiert beim Start des FC Bayern in die Leverkusen-Vorbereitung. Auch ein Neuzugang fehlt. Bei zwei Verletzten darf Trainer Tuchel auf eine Rückkehr hoffen.

Der FC Bayern München hat ohne Kapitän Manuel Neuer und Neuzugang Bryan Zaragoza die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen aufgenommen. Fußball-Nationaltorhüter Neuer pausierte laut Club-Angaben vom Dienstag aufgrund von leichten Knieproblemen. Der vom FC Granada verpflichtete Offensivspieler Zaragoza musste wegen eines grippalen Infekts aussetzen.

Trainer Thomas Tuchel darf weiter auf eine Rückkehr der verletzten Dayot Upamecano (Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel) und Joshua Kimmich (Schulterverletzung) für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) hoffen. Die beiden Leistungsträger absolvierten am Dienstag in München laut Sky und „Abendzeitung“ eine erneute individuelle Einheit am Vereinsgelände.

Ob sie wirklich eine Alternative für den Kader oder unter Umständen auch für die Startformation werden, hängt von den weiteren Eindrücken und dem Zeitpunkt der Rückkehr ins Teamtraining ab. Tuchel hatte eine Entscheidung für „Mitte der Woche“ angekündigt.

Leverkusen in greifbarer Nähe

In der Tabelle sind die Münchner mit einem Rückstand von zwei Punkten Zweiter hinter den in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagenen Leverkusenern. „Leverkusen spielt eine herausragende Runde, aber wenn sie in den Rückspiegel schauen, sind es nur zwei Punkte Vorsprung. Wir sind da, das wollen wir beweisen“, sagte Tuchel.

Verzichten muss Tuchel auf Alphonso Davies (Innenbandzerrung am linken Knie), Kingsley Coman (Innenbandriss im linken Knie), Konrad Laimer (Muskelbündelriss in der linken Wade), Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Ersatztorhüter Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich). Innenverteidiger Minjae Kim weilt mit der südkoreanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup.

Im Gegensatz zu den Leverkusenern haben die Münchner in dieser Woche keine Partie im DFB-Pokal. Dort war der FC Bayern am 1. November mit 1:2 beim 1. FC Saarbrücken ausgeschieden.