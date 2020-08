"Fantalk" von Sport1 zieht ins Deutsche Fußballmuseum

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund wird neue Heimat des Fantalks.

Dortmund. Das TV-Format wird künftig in Dortmund produziert. In der ersten Sendung am Freitag ist der frühere Schalker Klaus Fischer zu Gast.

Sport1 zieht mit seinem Programmformat „Fantalk“ ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund. Der private TV-Sender und das in der westfälischen Metropole beheimatete Museum haben eine entsprechende Partnerschaft vereinbart. Die Sendung wurde auch viele Jahre in der "11 Freunde-Bar" in Essen-Rüttenscheid produziert.

„Der ,Fantalk' findet künftig da statt, wo das Herz des deutschen Fußballs am lautesten schlägt – im Ruhrgebiet", sagte Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Museumsdirektor Manuel Neukirchner ergänzte: “Nach der Auslosung des DFB-Pokals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird der 'Fantalk' künftig das zweite serielle TV-Format aus dem Fußballmuseum sein, bei dem unsere Museumsbesucher exklusiv und live ein Bestandteil der Sendung werden."

Fischer und Redelings zu Gast in Dortmund

Zur Premiere begrüßt Moderator Thomas Helmer am kommenden Freitag (14. August) live ab 20.15 Uhr die Zuschauer im Free-TV, auf Sport1.de und den Sport1-Apps aus einem neuen Studioset. Dafür stellt das Fußballmuseum einen Teil seiner Ausstellungsfläche zur Verfügung.

In der ersten Sendung zu Gast sind der frühere Schalker Klaus Fischer sowie Autor Ben Redelings. Experte Mario Basler und Sport1-Kommentator Markus Höhner komplettieren die Talkrunde. Der thematische Schwerpunkt des Abends liegt auf dem Viertelfinal-Schlagerspiel in Lissabon zwischen Bayern München und dem FC Barcelona. (sid)