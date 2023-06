Fans harren beim DFB-Training auch im Gewitter aus

Frankfurt/Main Auch im Gewitter-Regen harrten noch zahlreiche Fans aus, um den deutschen Fußball-Nationalspielern beim öffentlichen Training vor dem 1000. Länderspiel gegen die Ukraine zuzuschauen.

Bundestrainer Hansi Flick musste zum Start der Vorbereitung auf das erste von drei Testspielen auf dem Frankfurter DFB-Campus allerdings auf die Leipziger DFB-Pokalsieger Timo Werner und Benjamin Henrichs verzichten.

Weitere Testspiele gegen Polen und Kolumbien

Angreifer Werner stand vor den rund 600 Trainingsgästen wegen einer schmerzhaften Blessur am Sprunggelenk nicht auf dem Platz. Er wird nach derzeitigem Stand auch am kommenden Montag in Bremen fehlen. Werner schrieb am Spielfeldrand aber Autogramme. RB-Kollege Henrichs absolvierte wegen einer Muskelverhärtung auf einem Nebenplatz eine Laufeinheit.

Die DFB-Auswahl bestreitet zum Saisonabschluss neben dem Benefizspiel gegen die Ukraine noch zwei weitere Testpartien gegen Polen und Kolumbien.