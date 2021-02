Fan-Beleidigung: Podolski geht auf Köln-Profi Drexler los

Köln. Großer Ärger beim 1. FC Köln. Vor dem Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach sorgt ein Video für Wirbel. Lukas Podolski wütet bei Twitter.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Theater um Fritz Esser und dessen verhinderte Anstellung als Medienchef gibt es den nächsten Wirbel rund um die Domstädter. Auslöser ist ein Video aus dem Kölner Mannschaftsbus, das vor dem Spiel am Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach in den sozialen Medien auftauchte. Darin ist zu sehen, wie Kölner Fans die Mannschaft bei der Abfahrt am Geißbockheim mit einer großen Pyro-Aktion verabschieden, um für Motivation vor dem Derby zu sorgen. Zu hören ist allerdings auch, wie ein Kölner Profi die Fans aus dem Bus als "Spacken" beleidigt. Es handelt sich dabei offenbar um Dominick Drexler (30).

In den sozialen Netzwerken und Kölner Fanforen ist die Aufregung über die verbale Entgleisung Drexlers groß. Scharfe Kritik gibt es am Samstag auch von Weltmeister und FC-Legende Lukas Podolski. Bei Twitter schreibt der Ex-Nationalspieler: "Unfassbar. Wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient."

Unfassbar Wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient. @effzeh #fans — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) February 6, 2021

1. FC Köln: Dominick Drexler entschuldigt sich

Auch der 1. FC Köln hat am Samstagnachmittag auf das brisante Video reagiert. Der Verein bezieht Stellung und veröffentlicht eine Entschuldigung von Drexler: "Ich bin mit dem FC aufgewachsen und Fan, seit ich denken kann und habe früher selbst in der Kurve gestanden. Dass meine Aussagen einen großen Teil unserer Fans verletzt haben und sie es als beleidigend empfunden haben, kann ich deshalb absolut verstehen. Dafür möchte ich mich bei unseren Fans, insbesondere bei denen die gestern dabei waren, aufrichtig und von Herzen entschuldigen", wird der Mittelfeldspieler zitiert.

Die #effzeh-Profis beziehen Stellung zu dem Video aus dem Mannschaftsbus bei der Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Dominick #Drexler entschuldigt sich. #BMGKOEhttps://t.co/azLocTKxpZ — 1. FC Köln (@fckoeln) February 6, 2021

Zudem lässt der Bundesligist eine gemeinsame Erklärung der Mannschaft folgen. "Das Statement von Drex, das unbemerkt mit verschickt wurde, war falsch. Und wir alle können nachvollziehen, dass das unsere Fans verärgert hat. Aber Fehler passieren – uns allen, auf dem Platz und neben dem Platz. In solchen Situationen gilt es erst recht als Team zusammenzustehen – und das hinter verschlossenen Türen kritisch aufzuarbeiten."