J1-League Ex-DFB-Assistent Skibbe verlängert in Japan

Hiroshima Der frühere Bundesliga-Coach bleibt dem japanischen Club Sanfrecce Hiroshima noch mindestens eine Saison erhalten. Der 58-Jährige ist seit 2022 als Trainer an Bord - und bald in der Champions League.

Michael Skibbe hat seinen Vertrag beim japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima verlängert.

Wie der Club bekannt gab, wird der 58 Jahre alte frühere Assistenztrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die kommende Saison und damit noch mindestens in diesem Jahr in Asien bleiben. Seit 2022 trainiert er den Club aus der südjapanischen Stadt.

Anders als etwa in Deutschland startet die Liga nicht im Sommer, sondern im Frühjahr. Hiroshima belegte in der vergangenen Saison unter Skibbes Regie den dritten Rang in der ersten Liga und qualifizierte sich damit für die AFC Champions League.

Skibbe war unter anderem Coach von Borussia Dortmund und zwischen 2000 und 2004 Assistent der deutschen Nationalmannschaft unter Trainer Rudi Völler. In der Bundesliga trainierte er mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen im Ausland Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Ab 2015 war Skibbe für drei Jahre Coach des griechischen Nationalteams.