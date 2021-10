Ex-Bochum-Trainer Klaus Toppmöller über Sohn: "Typisch Dino"

München/Bochum. Klaus Toppmöller ist beim VfL Bochum Kult-Trainer. Sein Sohn sorgt gerade beim FC Bayern für Aufsehen. Was zeichnet Dino Toppmöller aus?

Dino Toppmöller hatte volles Verständnis dafür, dass für die Show beim FC Bayern München unter der Woche natürlich die Spieler gesorgt haben. Allen voran Nationalspieler Leroy Sané überzeugte beim 4:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters in der Champions League bei Benfica Lissabon. Toppmöller jedoch wurde durch die Corona-Erkrankung von FCB-Cheftrainer Julian Nagelsmann viel Aufmerksamkeit zuteil. Da Nagelsmann noch nicht auf der Bank sitzen darf, rückt Co-Trainer Toppmöller auch im Bundesliga-Spiel der Münchener am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim in den Fokus.

Beim Namen Toppmöller klingelt es im Ruhrgebiet natürlich in den Ohren der Fußball-Fans. Sein Vater Klaus Toppmöller war von 1994 bis 1999 Trainer des VfL Bochum, erlebte mit dem Team die Uefa-Cup-Zeiten. Der heute 70-Jährige ist stolz auf Dino – und macht ein paar Unterschiede zwischen sich und seinem Sohn aus.

Vater Klaus über Sohn Dino Toppmöller: "Er muss nicht den Zampano machen"

„Das gegen Lissabon war typisch Dino“, sagte Klaus Toppmöller nun der Bild-Zeitung, der in seiner Trainer-Karriere vor allem durch Emotionalität auffiel. „Ich wäre nach den Toren sicher über den Rasen gerannt. Dino bleibt immer ruhig. Immer, auch beim Autofahren, wenn man sich mal streitet.“ Dino Toppmöller vertrat in der Champions League den Corona-erkrankten Julian Nagelsmann, war aber mit dem in einem Hotel weilenden Chef stets in Kontakt. „Es muss nicht den Zampano machen“, ergänzte Klaus Toppmöller, „er ist der sachlichste Mensch auf der Welt. Das hat er von seiner Mutter.“

Dino Toppmöller vertrat Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern, in der Champions League - mit Erfolg, München gewann 4:0 bei Benfica Lissabon. Foto: DPA

Dino Toppmöller hat auch eine Verbindung zum VfL Bochum, wenn auch eine eher überschaubare. Der 40-Jährige, der als Spieler nie länger als zwei Jahre bei einem Verein blieb und überwiegend in der 2. und 3. Liga auflief, absolvierte 2001/02 zwölf Spiele für den VfL Bochum und erzielte dabei ein Tor. Seine Laufbahn als Cheftrainer begann Toppmöller 2016 bei F91 Düdelingen, den Klub aus Luxemburg führte er zu drei Meister-Titeln und 2018 sogar in die Gruppenphase der Europa League.

Toppmöller und Nagelsmann arbeiteten schon bei RB Leipzig zusammen

Das Duo Nagelsmann/Toppmöller gab es bereits vor dem Wechsel zum FC Bayern München zu Beginn dieser Saison. Die beiden arbeiteten auch schon bei RB Leipzig zusammen. „Wir haben telefoniert und sehr schnell gemerkt, dass wir menschlich und inhaltlich auf einer Wellenlänge sind“, erzählte Nagelsmann am Freitag aus der Quarantäne. „Dino ist ein sehr ruhiger Typ Mensch, der ein unglaublich großes Herz und einen sehr großen Fußball-Sachverstand hat. Er ist eine sehr gute Ergänzung in meinem Trainer-Team.“

Und somit ist Dino Toppmöller heute wieder in der Verantwortung, wenn der FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim spielt. „Er darf gerne ein bisschen im Scheinwerferlicht stehen und seine Aufgabe sehr gut machen“, sagte Julian Nagelsmann. Bei Benfica Lissabon hat das ja schon mal gut geklappt. (fs)

