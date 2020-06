Europapokal in NRW: Entscheidung über Zuschauer im Juli

Nyon. Das Europa-League-Finalturnier wird im August in NRW stattfinden. Offen ist laut Uefa, ob Zuschauer in den Stadien erlaubt sein werden.

Die Europäische Fußball-Union UEFA will erst im kommenden Monat entscheiden, ob die K.o.-Turniere in Champions League und Europa League ohne Zuschauer stattfinden werden. Wenn er diese Frage heute beantworten müsste, würde er sagen, dass es keine Fans in den Stadien geben werde, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Mittwoch nach einer Sitzung des Exekutivkomitees. „Aber die Dinge ändern sich schnell. Vor einem Monat konnte ich nicht mal beantworten, ob wir spielen.“ Die Situation solle Anfang Juli bis Mitte Juli bewertet werden, sagte der Slowene weiter.

Die ausstehenden Spiele der Champions League und Europa League werden im August ab dem Viertelfinale zentral jeweils als K.o.-Turnier in einem Land stattfinden. Der Sieger der Königsklasse wird vom 12. bis 23. August in Lissabon gekürt, für die Europa League wurde Deutschland vom 10. bis 21. August mit Köln als Finalort, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg zum Ausrichter bestimmt. Die noch ausstehenden Partien der Achtelfinals in beiden Wettbewerben sollen in der ersten August-Woche gespielt werden. Das entschied das UEFA-Exko für die wegen der Coronavirus-Krise unterbrochenen Europapokal-Wettbewerbe am Mittwoch. (dpa)