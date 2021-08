Europa League: Frankfurt trifft auf Ex-Schalker Özil

Istanbul. Am Freitagmittag sind in Istanbul die Gruppen der Europa League ausgelost worden. Die deutschen Teams bekommen es mit namhaften Gegnern zu tun.

Eintracht Frankfurt hat interessante, aber lösbare Aufgaben für die Gruppenphase in der Europa League erhalten. Der hessische Fußball-Bundesligist trifft in der Gruppe D auf den griechischen Meister Olympiakos Piräus, den türkischen Rekord-Champion Fenerbahce Istanbul mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil und den belgischen Vertreter Royal Antwerpen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Istanbul.

My Team 🔥💛💙🔥 Europa League Group Stage 21/22 here we gooooo 🙏🏼⚽ #M1Ö #YaFenerYa pic.twitter.com/omuVAx9ROH — Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 26, 2021

Der zweite Bundesliga-Vertreter Bayer 04 Leverkusen bekommt es in Gruppe G mit dem schottischen Traditionsclub Celtic Glasgow, den Basken von Betis Sevilla und dem ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest zu tun.

🗯 Rudi #Völler: "Diese Auslosung zeigt, welchen Reiz die #EuropaLeague hat. Ich finde unsere Gruppe super, es sind tolle Namen dabei. Darauf können sich auch unsere Fans freuen, die uns hoffentlich zahlreich begleiten können."#UELdraw | #Bayer04 | @EuropaLeague — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 27, 2021

Der Gruppensieger zieht direkt ins Achtelfinale des modifizierten Wettbewerbs ein. Der Gruppenzweite kämpft in zwei Play-Off-Spielen gegen einen Gruppendritten aus der Champions League um den Einzug in die K.o.-Runde. Für den Gruppendritten geht es in der neuen Conference League weiter, der Tabellenletzte scheidet aus. Spieltermine für die Gruppenpartien sind der 16. September, 30. September, 21. Oktober, 4. November, 25. November und 9. Dezember. (dpa)

