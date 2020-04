Es ist leider zu spät für einen Stopp der WM in Katar

Essen. Die amerikanische Staatsanwaltschaft legt eine Anklageschrift vor: Demnach seien die WM 2018 und die WM 2022 gekauft worden. Ein Kommentar.

Überrascht wird kaum noch jemand sein, wenn sich jetzt verdichtet, was ohnehin seit langem kaum noch angezweifelt wurde: Die amerikanische Staatsanwaltschaft listet in einer 70-seitigen erweiterten Anklageschrift zum Fifa-Prozess Betrugsvorwürfe bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 an Russland und 2022 an Katar auf. Zwielichtige Funktionäre des Weltverbandes sollen sich demnach vor ihrer Entscheidung im Dezember 2010 in Zürich bestechen lassen haben – mit Millionenbeträgen.