Wunderheilung? Schwalbe von Italiens Ciro Immobile lässt das Netz wüten

Essen/München. Vor dem 1:0 für Italien will Ciro Immobile einen Elfmeter herausholen und krümmt sich auf dem Rasen. Das gefiel vielen Fans ganz nicht.

Italiens Stürmerstar Ciro Immobile hat während des EM-Viertelfinalspiels gegen Belgien den Zorc zahlreiche Fußball-Fans auf sicher gezogen. Kurz vor dem 1:0-Führungstreffer durch Nicolo Barella von Inter Mailand kam der 31 Jahre alte Immobile nach einem Zweikampf mit dem belgischen Verteidiger Jan Vertonghen zu Fall.

Wohl in der Hoffnung auf einen Foulelfmeter krümmte sich der Angreifer von Lazio Rom im Anschluss auf dem Boden, er schien große Schmerzen zu haben. Als Barella allerdings Sekunden später für die Italiener traf, war von Immobiles Schmerzen nichts mehr zu sehen. Der Ex-Dortmunds stand problemlos auf und lief grinsend zum Torjubel mit seinen Kollegen.

Im Netz kam diese Szene bei zahlreichen Fans gar nicht gut an. „Ich könnte Kotzen“, „wird hoffentlich noch bestraft“, „der beste italienische Schauspieler seit Adriano Celentano“ oder „leider auch schon immer ein Teil des italienischen Fußballs“ waren nur einige der mehr als eintausend Kommentare, die schon Minuten nach der Szene beim Kurznachrichtendienst Twitter zu finden waren.

Italiens Immobile lenkt Verteidiger Thomas Vermaelen ab - es folgt das 1:0

🇮🇹 Das 1:0 aus Sicht von Ciro Immobile. Was sagen wir zu dieser Szene? 🤔 #EURO2020 #BELITA pic.twitter.com/SnLE1gVkvu — Sportschau (@sportschau) July 2, 2021

Ex-Nationalspieler Per Mertesacker, der als Experte im ZDF tätig ist, kommentierte die Szene nach dem 2:1-Sieg der Italiener mit dem Schmunzeln. „Immobile will irgendwas rausschinden, wollen “, so der 36-Jährige, der von einer „Blitzheilung“ sprach. „Er hat aber eines geschafft, nämlich Vermaelen abzulenken. Dabei hat er vielleicht die Millisekunde verpasst, in der er Barella zustellen konnte. Immobile hat es geschafft, abzulenken.“

Diese umstrittene Szene gehörte zu den auffälligsten Aktionen von Italiens Torjäger Immobile. Am Ex-Dortmunder ging das Spiel gegen Belgien weitgehend vorbei. Nach 74 Minuten wurde er von Nationaltrainer Roberto Mancini ausgewechselt und durch Andrea Belotti ersetzt.

Erfolgreicher war Immobile im bisherigen Turnierverlauf. In den ersten vier Partien sind dem Kapitän von Lazio Rom zwei Tore und eine Vorlage gelungen. Im Halbfinale trifft er mit den Italienern am Dienstag (21.00 Uhr, London) auf Spanien. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: EM