Löw geht, die Probleme des deutschen Fußballs bleiben

Joachim Löw wird von Hansi Flick abgelöst. Doch auch der neue Bundestrainer muss mit den Folgen langjähriger Versäumnisse kämpfen. Ein Kommentar.

Jetzt kommt also der Bessermacher? Viele Fußballfreunde in Deutschland waren sich nach der 0:2-Niederlage der Nationalmannschaft im Achtelfinale in England einig darin, dass Joachim Löw mit seiner Taktik, seiner Personalauswahl und seinem Coaching einen erheblichen Anteil am EM-Aus hatte. Und sie gehen davon aus, dass Hansi Flick ab September für die nötigen Korrekturen sorgen wird.