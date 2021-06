Live! 1:0! Russland führt dank Miranchuk gegen Finnland

St. Petersburg. Die finnische Nationalmannschaft hat schon beim Aufwärmen vor dem EM-Spiel gegen Russland ein erstes Zeichen gesetzt. Der Live-Ticker.

Die finnische Fußball-Nationalmannschaft hat vor ihrem zweiten EM-Spiel am Mittwoch gegen Russland eine Grußbotschaft an Christian Eriksen geschickt. Das Team um Torjäger Teemu Pukki lief sich in der Arena von St. Petersburg in weißen T-Shirts mit der Aufschrift „Get well Christian!“ warm.

Finnlands Torwart Lukas Hradecky trägt ein Tshirt mit einer Grußbotschaft an den Dänen Christian Eriksen. Foto: AFP

Der dänische Offensivstar Eriksen war zum EM-Start gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen, Notärzte und Sanitäter retteten sein Leben mit einer Herzdruckmassage. Nach einer längeren Spielunterbrechung wurde die Partie wieder angepfiffen, Finnland gewann bei seiner EM-Premiere gegen sichtlich mitgenommene Dänen 1:0.

Sportlich geht es vor allem für Russen um alles. Cheftrainer Stanislaw Tschertschessow hat bei EM-Co-Gastgeber Russland für das zweite Turnierspiel den Torhüter gewechselt. Statt der bisherigen Nummer eins Anton Schunin steht gegen Finnland Matvei Safonow zwischen den Pfosten. Auch Alexey Mirantschuk, der beim 0:3 zum Auftakt gegen Belgien noch als Joker fungiert hatte, steht diesmal in St. Petersburg in der Startelf, die erneut von Stürmer Artjom Dsjuba angeführt wird.

Bei Finnland nahm Chefcoach Markku Kanerva nach dem 1:0 gegen Dänemark in Kopenhagen nur einen Wechsel vor. Kapitän Tim Sparv sitzt zunächst auf der Bank, für ihn beginnt Rasmus Schüller. Das aus der Bundesliga bekannte Sturmduo Teemu Pukki und Joel Pohjanpalo darf wie erwartet auch gegen Russland gemeinsam starten.

