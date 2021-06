Live! Memphis Depay trifft: 1:0 für Favorit Niederlande

Amsterdam. Auch wenn es gegen Nordmazedonien für Gruppensieger Niederlande um nichts mehr geht, steht eine Top-Elf auf dem Platz. Der Live-Ticker.

Vor dem Duell mit Nordmazedonien zum Abschluss der EM-Gruppenphase stand bei den Niederländern auf einmal der Assistenztrainer im Mittelpunkt. Ruud van Nistelrooy wandte sich in einer Teambesprechung an die Spieler der bereits als Sieger der Gruppe C feststehenden Elftal. Sein Anliegen: Das Weiterkommen sei schön, doch erreicht sei damit noch nichts. Wichtig sei, weiter voll fokussiert zu sein und auch gegen das bereits ausgeschiedene Nordmazedonien mit der bestmöglichen Mannschaft ins Spiel zu gehen.

„Es war wichtig, dass Ruud das angesprochen hat“, sagte Frank de Boer. Der Bondscoach stand vor der bedeutungslosen Partie am Montag (18 Uhr) in Amsterdam vor der Frage, ob er ein paar Spielern eine Pause gönnt oder aber weitgehend auf jene Elf setzt, die gegen die Ukraine und Österreich nach zwei starken Leistungen gewann. De Boer wird sich für die Variante zwei entscheiden und nur zwei Wechsel vornehmen. Auch am in den Niederlanden umstrittenen 5-3-2-System will er gegen den bislang noch punktlosen EM-Neuling festhalten.

Und seiner Stammelf will de Boer die Möglichkeit geben, sich noch besser aufeinander abzustimmen. Was van Nistelrooy begrüßt. Schließlich hat der frühere Weltklassestürmer schlechte Erfahrungen mit einer Total-Rotation gemacht. 2008 bei der EM in Österreich und der Schweiz stand das Oranje-Team ebenfalls bereits nach zwei Spielen als Achtelfinal-Teilnehmer fest. (dpa)

