Gilmour-Ausfall: Bei Schottland schlägt das Schicksal zurück

London Schottlands Mittelfeld-Talent Billy Gilmour wurde positiv auf Corona gestestet. Wer könnte ihn am Dienstag gegen Kroatien ersetzen?

Die Schotten waren überall. Es sah aus, als hätten sie die Engländer vertrieben. Nach Abpfiff der EM-Partie zwischen den alten Rivalen am Freitag, das mit einem für Schottland triumphalen 0:0 geendet war, erfüllten die Fans des kleinen Landes das imposante Wembley-Stadion mit ihren Gesängen, während das englische Publikum die Spielstätte schon verlassen hatte. Die Tube zurück ins Zentrum Londons war später voller Schotten. Sie hüpften und sangen und versuchten, die wenigen Einheimischen, die noch unterwegs waren, an ihrer Freude teilhaben zu lassen. Am Vormittag danach bot sich in den Kneipen um die Londoner Bahnhöfe das gleiche Bild – überall Kilts, traditionelle schottische Hüte mit langer Feder und Nationalflaggen mit dem St. Andrew’s Cross.