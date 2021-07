EM-Finale: England-Fans pfeifen auch bei italienischer Hymne

Vor dem EM-Finale zwischen England und Italien gab es Buhrufe gegen die italienische Nationalhymne. Appelle zeigen dennoch Wirkung.

Vor dem EM-Finale England gegen Italien in London gab es vereinzelte Buhrufe gegen die italienische Nationalhymne. Zu Beginn waren diese sehr lautstark, im Zuge der Hymne wurde diese aber deutlich leiser. Die Appelle des Trainers und Fußball-Idol Gary Lineker haben offensichtlich doch Wirkung gezeigt.

England-Trainer Gareth Southgate fordert respektvollen Umgang

Teammanager Gareth Southgate hatte die englischen Fußball-Fans aufgefordert, die italienische Nationalhymne vor dem Finale der EM nicht auszubuhen. „Wir sollten respektvoll sein. Wir können sie während des Spiels mit den Gesängen einschüchtern, aber die Hymne ist etwas anderes“, sagte Southgate während seines Pressestatements am Samstagabend.

Nach den Pfiffen und Buhrufen gegen Dänemark hatte unter anderem Englands Fußball-Idol Gary Lineker appelliert: „Wenn ihr das Glück hattet, ein Ticket für das Finale zu bekommen, bitte, bitte buht nicht bei der italienischen Hymne“, twitterte England Fußball-Idol Gary Lineker, der beim WM-Triumph 1966 immerhin schon auf der Welt war. Das sei „verdammt unhöflich“ und „respektlos“.

Während der Spiele gegen Deutschland und Dänemark waren Pfiffe und Buhrufe während der Hymnen der englischen Gegner zu hören gewesen. Für diesen und andere Vorfälle während des Halbfinals gegen Dänemark hatte die Europäische Fußball-Union UEFA am Samstag eine Geldbuße in Höhe von 30 000 Euro gegen den englischen Verband FA verhängt.

Die englischen Fans werden am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) deutlich in der Überzahl sein. In Wembley werden 7000 italienische Anhängerinnen und Anhänger erwartet.

Unsportlichkeit im Halbfinale gegen Dänemark

Für Aufregung hatten englische Fans auch im Halbfinale gegen Dänemark mit einer Laserpointer-Attacke auf Torwart Kasper Schmeichel gesorgt. Dem Schlussmann war während eines Elfmeters mit einem grünen Lichtstrahl ins Gesicht geleuchtet worden. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den englischen Fußballverband FA am Samstag wegen dieses Fehlverhaltens mehrerer Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belegt.(fs mit dpa)

