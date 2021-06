Ein großer Fußballabend zu Ehren von Christian Eriksen

Kopenhagen. Dänemark hat trotz großer Unterstützung gegen Belgien verloren. Das Spiel wurde begleitet von vielen wunderbaren Gesten. Ein Kommentar

Welch ein Abend der großen Emotionen. In Kopenhagen fand nicht nur ein Fußballspiel statt, sondern auch die gemeinsame öffentliche Verarbeitung eines Schocks – fünf Tage, nachdem Dänemarks Top-Spieler Christian Eriksen gegen Finnland auf dem Platz mit einem Herzstillstand zusammengebrochen war und reanimiert werden musste. So viel Zusammenhalt, so viel Zuneigung, so viele wunderbare Gesten: Das war schon beeindruckend.