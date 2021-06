DFB-Team schwach - viermal Note 5 bei 2:2 gegen Ungarn

München. Mit viel Mühe hat Deutschland das Achtelfinale bei der EM erreicht. Für vier Spieler gibt es nach dem 2:2 gegen Ungarn die Note 5.

Manuel Neuer: Trug wie gewohnt seine bunte Regenbogen-Kapitänsbinde, was bei den ungarischen Zuschauern erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe stieß. Ansonsten aber konnte er die Gäste an diesem Tag nicht ärgern, die einzigen beiden ernsthafte Schüsse auf sein Tor waren drin (11., 68.) – und an einem guten Tag hätte der deutsche Schlussmann wohl mindestens einen davon gehalten (11.). Note: 4,5