Darum ist Almuth Schult die Gewinnerin unter den TV-Experten

Im Einsatz für den VfL Wolfsburg: Almuth Schult beim DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 30. Mai.

Essen Almuth Schult ist in der ARD authentisch, kompetent und amüsant. Die Torhüterin empfiehlt sich für weitere Einsätze als TV-Expertin.

Almuth Schult kann auch anders. Die 96. Minute lief im DFB-Pokalfinale, als Lara Prasnikar von Eintracht Frankfurt alleine auf die Torhüterin des VfL Wolfsburg zulief. Schult überlegte nicht lange – und räumte die gegnerische Stürmerin humorlos ab. Notbremse, Rote Karte. Kurz darauf ließ Schult sich auf den Betonstufen der Tribüne im Müngersdorfer Stadion in Köln nieder, zog die Handschuhe aus, fluchte und beobachtete mit Tränen in den Augen das weitere Geschehen. Kompromisslos, entscheidungsfreudig, ehrgeizig – so ist Almuth Schult, die Torhüterin.