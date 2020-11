EM-Qualifikation: Die Tragik der Schotten

Für Fußball-Romantiker war es ein gleichermaßen schöner wie trauriger Moment: als Schottlands Torwart David Marshall den entscheidenden Elfmeter des Serben Alexandar Mitrovic parierte und dafür sorgte, dass die Schotten an der Europameisterschaft 2021 teilnehmen – ihrem ersten großen Turnier seit 23 langen Jahren.

Wer sah, wie alle Beteiligten diesen Erfolg feierten, wie Torschütze Ryan Christie in einem hochemotionalen Interview vergeblich mit den Tränen kämpfte, dem musste einfach das Herz aufgehen. Zumal die Schotten Co-Gastgeber des Turniers sind, drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale werden in Glasgow ausgetragen.

Fragen zum Fest des Fußballs

In normalen Zeiten wären es Feste des Fußballs, die schottischen Fans machen mit ihrer Stimmung und Stimmkraft jedes Länderspiel zu einem Ereignis. Das ist ja die Tragik: Da sind die Schotten endlich mal wieder bei einem großen Turnier dabei – und dann erwischen sie just jenes, das wohl ohne Zuschauer ausgetragen wird. Oder kann sich jemand vorstellen, dass im Sommer wieder die Massen in die Stadien strömen?

Eine EM in zwölf Ländern passt nicht in die Zeit

Und für die Europäische Fußball-Union Uefa wäre ein Turnier ohne Zuschauer noch der bestmögliche Fall. Der andere wäre eine Absage. Dass es eine eher schlechte Idee ist, in Zeiten einer Corona-Pandemie hunderte Profisportler kreuz und quer durch Europa und die Welt zu verschicken, haben die jüngsten Länderspielreisen mehr als deutlich gezeigt. Es gibt gute Hygienekonzepte, natürlich, aber es gibt auch immer wieder Infektionen, trotz aller Bemühungen. Eine EM in zwölf verschiedenen Ländern mag eine charmante Idee sein – in die aktuelle Zeit aber passt sie überhaupt nicht.