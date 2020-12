Ehrenamt im Amateurfußball bringt 13,9 Milliarden Euro

Nein, über das Thema, das allen unter den Nägeln brennt, mochte Fritz Keller nicht sprechen: „Wir reden heute nicht über die Nationalmannschaft“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. „Wir reden auch nicht über das 6:0 in Sevilla, obwohl das sehr reizvoll wäre für den einen oder anderen.“ Kein Wort also zum umstrittenen Bundestrainer Joachim Löw, dem der Verband zwei Tage vorher das Vertrauen ausgesprochen hat nach langem Hin und Her. Kein Wort zu den Grabenkämpfen in den Verbandsgremien und zu den Berichten, der Präsident habe den Bundestrainer zu einer Vertragsauflösung nach der Europameisterschaft im Sommer drängen wollen.

„Ehrenamt ist unbezahlbar“

Stattdessen sollte es an diesem Mittwoch in der DFB-Zentrale in Frankfurt um ein Thema gehen, das ein deutlich angenehmeres ist aus Sicht des DFB-Präsidenten: das Ehrenamt. Darüber redet Keller gerne und viel, auch gegenüber der Politik setzt er sich immer wieder für eine Stärkung des Ehrenamts ein.

Und nun hat er Zahlen, die seine Forderungen unterstützen. Eine Studie der Europäischen Fußball-Union (Uefa) hat zusammen mit zehn Universitäten die soziale und ökonomische Wertschöpfung des Amateurfußballs taxiert. Für Deutschland kommt dabei eine erstaunliche Summe heraus: 13,9 Milliarden Euro. Pro Jahr. „Diese beeindruckenden Zahlen belegen die herausragende Bedeutung der ehrenamtlich engagierten Menschen nicht nur für den Fußball, sondern für die gesamte Gesellschaft“, sagt Keller. „Diese Zahlen dokumentieren aber auch die Bedeutung des Sports, der Orte vielfältiger Gemeinschaft schafft, die uns allen derzeit im Alltag fehlen.“

Aktion am Bundesliga-Wochenende

Die Forscher haben nicht nur ausgewertet, wie viel Geld aus dem Fußball direkt in die Wirtschaft fließt, etwa für Schuhe und Trikots oder den Bau von Sportstätten – nämlich 5,7 Milliarden Euro. Sie haben auch indirekte Effekte in Zahlen gegossen, etwa positive Sozialeffekte von 2,61 Milliarden Euro und die Stärkung der Gesundheit, die Einsparungen von 5,6 Milliarden Euro mit sich bringt.

In die Sozialeffekte fließt unter anderem der Wert der ehrenamtlichen Arbeit ein, den die Forscher auf 2,18 Milliarden Euro taxieren. Statistiken zeigen zudem, dass Mitglieder in Sportvereinen seltener kriminell werden, wodurch der Staat etwa 33,85 Millionen Euro spart. Außerdem hat der Fußball positive Effekte auf die Bildung, was 386,61 Millionen Euro wert sein soll – weil junge Menschen lernen, auf ein Ziel hinzuarbeiten, Enttäuschungen wegzustecken, unter Druck Leistung zu bringen.

Die soziale und ökonomische Wertschöpfung durch den Amateurfußball beträgt 13,9 Milliarden Euro pro Jahr.



Wie wir darauf kommen? Seht ihr hier ⤵️



Alles Weitere:

➡️ https://t.co/bOpoiMK5m5 pic.twitter.com/DY8WOzG4ze — DFB (Verband) (@DFB) December 2, 2020

Der DFB will den vielen Ehrenamtlichen am kommenden Bundesliga-Spieltag danken, unter anderem soll das Motto „Ehrenamt ist unbezahlbar“ auf Banden zu sehen sein. Es ist keine ganz billige Aktion. Und hört man sich an der Basis um, wird der Dank gerne gesehen. Statt der ideellen hätte man aber an vielen Stellen lieber handfeste Unterstützung des DFB, etwa bei der Bezahlung von Trainern oder in Form von Preisen für Tombolas. Und der DFB könnte sich ja auch für eine Reform des Grundlagenvertrags mit der DFL einsetzen, der die Geldströme zwischen Profis und Amateuren regelt – und in dem der Betrag, der aus dem Profilager an die Basis fließt, eng begrenzt ist.

Alles nicht so einfach, sagt Keller. Das Steuerrecht etwa verbiete dem gemeinnützigen DFB Geschenke an die Vereine. Und der Grundlagenvertrag? Keller will sich dafür einsetzen, „dass so viel Geld wie möglich aus dem Profibereich rüberkommt, um die Amateure zu unterstützen“, verspricht er. Aber das ist Verhandlungssache und in Corona-Zeiten wollen die Profiklubs erst recht kein zusätzliches Geld abgeben.

Hilfestellung für Vereine

Es bleibt also vor allem die Lobby-Arbeit: Keller will sich dafür einsetzen, dass Haftungsrisiken für Vereinsvorstände gesenkt werden. Die Übungsleiterpauschale und die Ehrenamtspauschale, über die Trainer oder Vorstände gewisse Beträge steuerfrei bekommen können, sollen erhöht werden. Auch die Uefa-Studie soll wertvolle Hilfe für die Klubs werden, indem sie heruntergebrochen wird auf Landesverbände oder einzelne Städte und Kreise. Wenn Vereine künftig mit ihrem Landrat über eine neue Sportstätte diskutieren, meint Keller, haben sie eine Argumentationshilfe – weil sie genau beziffern können, wie groß ihr gesellschaftlicher Nutzen ist.