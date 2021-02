Effenberg über Lauterbach: "Gibt zu allem seinen Senf dazu"

Essen. Der frühere Fußball-Profi verteidigt Bayern-Trainer Flick nach dessen Kritik an Lauterbach. Bei der Gelegenheit teilt er selbst kräftig aus.

Nicht erst wegen seiner "Stinkefinger"-Geste vor mehr als 25 Jahren genießt der frühere Fußball-Profi Stefan Effenberg den Ruf eines Menschen, der gerne aneckt. Der heute 52-Jährige polarisierte als Spieler, und er polarisiert immer noch. Das Nachrichtenportal t-online hat ihn deshalb als Kolumnenschreiber engagiert. Die aktuelle Ausgabe dreht sich - natürlich - um die Auseinandersetzung zwischen Bayern-Trainer Hansi Flick und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Der provokante Titel: "Lauterbach sollte vielleicht die Tagesschau moderieren."

Wenig überraschend springt der frühere Bayern-Spieler Flick bei: Der Trainer habe ihm "aus der Seele gesprochen". Effenberg zitiert drei Aussagen des 55-Jährigen aus seiner Pressekonferenz nach dem Gewinn der Klub-WM, darunter: "So langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören. Auch Herr Lauterbach".

Der "sogenannte Experte" Karl Lauterbach ist Wissenschaftler

In den sozialen Netzwerken wird gerade diese Aussagen heftig diskutiert. Denn Lauterbach ist ein Experte auf dem Gebiet der Epidemiologie. Er hat Medizin studiert, ist promovierter Wissenschaftler, war unter anderem Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Epidemiologie an der Universität zu Köln. Er selbst reagierte auf die Kritik Flicks in den sozialen Medien mit dem Verweis, dass "sogenannte Experten" sich äußern würden, weil sie von Journalisten dazu gebeten werden.

Effenberg ist der Meinung von Flick und stützt ihn: "Es war überfällig, dass sich jemand in dieser Deutlichkeit äußert, weil es schlicht nicht mehr zu ertragen ist. Gerade Lauterbach gibt zu allem seinen Senf dazu und hört einfach nicht auf." Der führt Beispiele aus der Vergangenheit. Lauterbach hatte kritisch zu den Geisterspielen in der Bundesliga Stellung bezogen und unter anderem auf die Gefahren von Fanansammlungen hingewiesen - eine Fehleinschätzung, die er selbst schon eingeräumt hat.

Reisen in Corona-Zeiten "nicht sein Fachgebiet"

Effenberg kommt zu der These: "Ich habe nichts dagegen, dass Lauterbach mit seiner Expertise um Aufklärung der Gesellschaft bemüht ist. Ich sage nur, dass er thematisch in seinem Fachgebiet bleiben soll." Das Thema Auswärtsspiele in Corona-Zeiten ist nach seiner Ansicht eines, das nur Fußballer und Verantwortliche richtig bewerten könnten: "Das ist Sache des FC Bayern, der ganz offensichtlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Situation verantwortungsvoll bewertet hat", schreibt er, bezogen auf die umstrittene Katar-Reise des deutschen Rekordmeisters. Die Infektion von Thomas Müller sei kein Gegenargument, schließlich habe sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn mit dem Virus infiziert. "Wenn sich jemand an alle Hygieneregeln gehalten und ein Vorbild abgegeben hat, dann ja wohl der Gesundheitsminister persönlich. Trotzdem hat es ihn getroffen."

Sein vorläufiges Fazit: "Wenn es um Fußball geht, sollte Lauterbach sich einfach mal zurückhalten. Das geht nicht? Dann sollte er vielleicht Tagesschau-Sprecher werden oder sich regelmäßig mit mir in den Sport-1-Doppelpass setzen. Da kann er ohne Punkt und Komma erzählen." Der Fußball, so führt der frühere Nationalspieler im folgenden aus, sei ein Vorbild für die Politik. "Der Fußball hat vieles richtig gemacht, was die Politik nicht zu hundert Prozent hinbekommt."

Lauterbach spricht über Hetze im Internet

In den sozialen Medien erfährt Lauterbach für seinen Einsatz im Kampf gegen die Pandemie viel Zuspruch. Er ist mit seiner Haltung und seinen warnenden Äußerungen aber auch Zielscheibe. In einem Spiegel-Interview schilderte er jüngst, welches Ausmaß Hetze und Bedrohungen gegen ihn haben: "Der Hass, der derzeit auf mich einprasselt, stellt alles in den Schatten, was ich bisher erlebt habe. Das ist eine neue Dimension der verbalen Brutalität, eine neue Sprache, die mich wirklich verstört."

Er liefert auch eine Erklärung dafür ab: "Die verstärkten Angriffe gegen meine Person hängen ganz eindeutig mit der ausgebliebenen Lockerung in der Coronakrise zusammen. Die Leute sind wütend, weil die Bundesregierung trotz sinkender Fallzahlen keine Lockerungen in Aussicht gestellt hat, sondern vorsichtig bleibt. Was im Angesicht der drohenden dritten Welle nur konsequent und richtig ist. Jetzt kommen die härtesten Monate der Pandemie." (lo)