FC Bayern Die Erwartungen an Bayerns Neu-Trainer Nagelsmann sind groß

München. Beim FC Bayern tritt der neue Trainer Julian Nagelsmann in die gewaltigen Fußstapfen von Hansi Flick. Und der Start verlief durchwachsen.

Es ist nicht so, dass Julian Nagelsmann einen leichten Stand hätte. Vorgänger Hansi Flick hatte mit Bayern München erst eine der erfolgreichsten Saisons der Geschichte gespielt und das Triple gewonnen. Im Februar veredelte er die kurze, aber eindrucksvolle Ära bei der Klub-Weltmeisterschaft. Und zum Abschluss gab es erneut die Meisterschale. Mehr geht eigentlich nicht.

Es gäbe also leichtere Startvoraussetzungen für Nagelsmann. Der 34-Jährige nahm nach zwei erfolgreichen Jahren bei RB Leipzig die nächste Stufe auf der Karriereleiter. Die Erwartungen sind groß, der gebürtige Landsberger soll eine neue Ära einläuten. „Julian hat die Qualität, eine Mannschaft weiterzubringen und die Spieler weiterzuentwickeln“, meint Oliver Kahn, der neue Bayern-Vorstandsboss. „Das sollte natürlich einhergehen mit Titeln. Wir sind absolut überzeugt, dass wir mit Julian unsere Ziele erreichen werden.“

Die Meisterschaft und der Pokal sind Pflicht

Titel? Es braucht nicht viel, um zwischen Kahns Zeilen zu lesen: Meisterschaft und Pokal sind Pflicht, das Meisterstück jedes Bayern-Trainers ist der Gewinn der Champions League.

Nagelsmann weiß das. „Wohlig und warm wird es erst, wenn ich Titel gewinne. Erst dann bin ich wirklich beim FC Bayern angekommen. Bis es so weit ist, ist es ein unvollendetes Gefühl“, betonte er. Natürlich könne es sein, dass das „eine oder andere Spiel zu Beginn nicht mega flüssig läuft, aber da sind wir nicht der einzige Klub. Das wird Zeit brauchen, bis sich alles findet“, sagt Nagelsmann, für den die Bayern eine Herzensangelegenheit sind.

Enttäuschende EM für viele Profis

Nicht einmal drei Wochen hatte er in der Vorbereitung den vollen Kader zusammen. Nach einer kräftezehrenden Saison erlebten viele Nationalspieler noch eine enttäuschende Europameisterschaft. Das gilt für die deutschen Profis um Kapitän Manuel Neuer (35), aber auch für 41-Tore-Mann Robert Lewandowski (32), der mit den Polen früh scheiterte.

Durchwachsen waren die Leistungen in den Testspielen. Doch Nagelsmann betonte, ihm werde „nicht angst und bange“, er würde ein funktionierendes Team übernehmen: Improvisation ist aber in der Abwehr nötig. David Alaba (29) spielt nun für Real Madrid. Dayot Upamecano (22) könnte die Rolle des Abwehrchefs übernehmen. Mit dem Franzosen arbeitete Nagelsmann bereits in Leipzig erfolgreich zusammen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball