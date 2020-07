DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielpläne am 7. August

Frankfurt. Die Bundesliga und die 2. Liga starten am 18. September in die neue Saison. Die DFL veröffentlicht die Spielpläne am 7. August.

Die Spielpläne für die Fußball-Bundesligen der Männer werden am 7. August veröffentlicht. Dies gab die Deutsche Fußball-Liga am Mittwoch bekannt. Die erste und zweite Bundesliga startet in diesem Jahr zeitgleich in die neue Saison: Der erste Spieltag in beiden Ligen wird vom 18. bis 21. September ausgetragen. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag soll dann am 22. Mai 2021 stattfinden. Das Saison-Finale in der 2. Liga soll einen Tag später ausgetragen werden.

Ob Zuschauer beim Bundesliga-Auftakt dabei sein können, ist weiter unklar. Die Klubs, die die abgelaufene Saison wegen den Folgen der Corona-Pandemie noch in leeren Stadien beenden mussten, arbeiten aktuell an Plänen, um zur neuen Spielzeit zumindest wieder einen Teil ihrer Arenen mit Zuschauern füllen zu können.

DFB verabschiedete Rahmenterminkalender

„Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte zuletzt einen entsprechenden neuen Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 verabschiedet. Dieser war notwendig geworden, da der Spielbetrieb der Saison 2019/20 aufgrund der Corona-bedingten zwischenzeitlichen Aussetzung länger als ursprünglich geplant angedauert hat“, hieß es in der DFL-Mitteilung.

Um den Supercup wird deshalb erst am 30. September gespielt. Wie im Vorjahr trifft Double-Gewinner FC Bayern München auf Vize-Meister Borussia Dortmund. (dpa)