DFL-Chefin Hopfen: Wie der deutsche Fußball seine Zukunft plant

Düsseldorf. Beim Sportkongress Spobis in Düsseldorf sprach DFL-Geschäftsführerin Hopfen über die Suche nach einem Investor und einen schwierigen Spagat.

Donata Hopfen lehnte sich in den gelben Sessel zurück und erinnerte sich an ihren Start im Job, der zwar noch gar nicht so lange zurückliegt, aber dessen Umstände sich nach dem genauen Gegenteil anhören. Denn das Spiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach stand Anfang Januar 2022 ja tatsächlich auf der Kippe, weil die Omikron-Welle auch Kurs auf die Bundesliga nahm – ein Kontakt zu einem positiv-getesteten Profi hätte ein komplettes Team in Quarantäne befördert.