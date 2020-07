DFB veröffentlicht Leitfaden für den Restart im Amateurfußball

Der DFB arbeitet an einem Re-Start im Amateurfußball.

Frankfurt/Main. Nach den Profiligen soll bald auch im Amateurbereich wieder Fußball gespielt werden. Der DFB hat dafür einen Leitfaden vorgestellt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit seinen Regional- und Landesverbänden einen Leitfaden für die Rückkehr zum Spielbetrieb im Amateurfußball entworfen. Unter dem Namen „Zurück ins Spiel“ veröffentlichte der DFB am Montag eine Broschüre mit einem Muster-Hygienekonzept, das den Amateurklubs Hilfestellung für einen möglichen Restart geben soll. Die lokalen Bestimmungen in der Coronakrise, die sich innerhalb der Bundesländer unterscheiden, seien bei der Umsetzung des Konzepts jedoch „immer maßgeblich“, betonte der DFB.

Der #DFB hat mit seinen Regional- & Landesverbänden den Leitfaden mit den wichtigsten Regeln für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Amateurfußball umfassend bearbeitet und um Leitplanken für den Spielbetrieb-Restart erweitert.



Zum Leitfaden: https://t.co/G747NP3WHY pic.twitter.com/22VckYjMVV — DFB (Verband) (@DFB) July 13, 2020

Die Hygieneregeln umfassen etwa die gängigen Abstandsvorgaben von mindestens 1,5 Metern abseits des Platzes sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen. Auch der Umgang mit Verdachtsfällen auf COVID-19 ist in dem Konzept geregelt. Das gesamte Sportgelände eines Vereins soll in drei Zonen (Innenraum/Spielfeld, Umkleidebereich, Publikumsbereich) unterteilt werden.

„Für eine Rückkehr zur Normalität ist es noch zu früh. Aber jede Lockerung bedeutet einen Zuwachs an Lebensqualität. Lassen Sie uns auf diesem Weg weitermachen“, schrieben DFB-Präsident Fritz Keller und Vizepräsident Rainer Koch in einem gemeinsamen Vorwort: „Die schrittweise Freigabe des Trainingsbetriebs in ganz Deutschland war ein erster großer Schritt, nun soll die Rückkehr ins Spiel folgen.“ (sid)