Deutschlands Jamal Musiala setzt in München sein Aufbautraining fort.

Nationalmannschaft DFB-Profi Musiala weiter im Aufbautraining in München

München Während Bundestrainer Flick seine Fußballer in Wolfsburg erwartet, trainiert Jungprofi Musiala individuell in München. Der Bayern-Akteur soll verspätet zur Auswahl reisen.

Jamal Musiala setzt sein Aufbautraining für eine verspätete Anreise zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft fort.

Der 20-Jährige absolvierte eine individuelle Einheit auf dem Trainingsplatz seines FC Bayern München, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Der Nationalspieler laboriert an den Folgen eines Muskelfaserrisses im linken, hinteren Oberschenkel. Seit vorigem Freitag trainiert Musiala wieder mit dem Ball.

Bundestrainer Hansi Flick hofft, dass der Bayern-Profi an diesem Mittwoch und damit zwei Tage nach seinen Auswahlkollegen zum DFB-Team stoßen kann. Diese wurden heute in Wolfsburg erwartet zur Vorbereitung auf die beiden Testspiele am Samstag gegen Japan sowie gegen Frankreich drei Tage später. Flick hofft, dass Musiala zum zweiten Duell gegen den Vize-Weltmeister einsatzbereit ist.