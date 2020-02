Essen. Vier Viertelfinalisten im DFB-Pokal stehen fest, vier werden noch gesucht. Jetzt im Ticker: Verl gegen Berlin, Leverkusen empfänt Stuttgart.

LIVE! Verl empfängt Union Berlin, Leverkusen gegen Stuttgart

Trainer Urs Fischer hat sein Team vom 1. FC Union Berlin im Pokal-Achtelfinalspiel beim SC Verl am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) auf drei Positionen verändert. Anthony Ujah und Marcus Ingvartsen kamen nach der 0:5-Niederlage bei Borussia Dortmund in der Offensive für Yunus Malli und Marius Bülter in die Startelf. Michael Parensen rückte für Neven Subotic in die Defensivreihe. Beim Regionalligazweiten Verl gab es nach dem 1:0-Sieg gegen Lippstadt nur eine Änderung: Nico Hecker rückte in die Anfangself der Ostwestfalen. Verls Trainer Guerino Capretti feiert am heutigen Mittwoch seinen 38. Geburtstag.

So spielen der SC Verl und Union Berlin - und der Live-Ticker

Verl: Brüseke - Choroba, Lach, Stöckner, Ritzka - Kurt, Schallenberg, Schöppner - Yildirim, Janjic, Hecker. Trainer: Capretti

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Parensen - Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz - Ingvartsen - Ujah, Andersson. Trainer: Fischer

17-Millionen-Neuzugang Exequiel Palacios gibt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Zweitligist VfB Stuttgart sein Pflichtspiel-Debüt für Bayer Leverkusen. Der 21-Jährige, der in der Liga an den ersten drei Spieltagen wegen einer Roten Karte in Argentinien gesperrt war, gehört nach den Ausfällen der defensiven Mittelfeldspieler Charles Aranguiz und Julian Baumgartlinger zur Startelf. Der ebenfalls im Winter verpflichtete Innenverteidiger Edmond Tapsoba gehört erstmals zum Kader.

Gegenüber der 1:2-Niederlage in der Liga am Samstag in Hoffenheim bietet Trainer Peter Bosz zudem Mitchell Weiser für Kapitän Lars Bender rechts hinten, Aleksandar Dragovic für Jonathan Tah in der Innenverteidigung und Lucas Alario im Sturm für Kevin Volland auf.

Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo veränderte sein Team gegenüber dem 1:1 beim FC St. Pauli gleich auf sechs Positionen. In die Startelf rückten unter anderem Gonzalo Castro an alter Wirkungsstätte und Daniel Didavi, auf die Bank musste unter anderem Mario Gomez.

So spielen Leverkusen und Stuttgart - und der Live-Ticker

Leverkusen: Hradecky - Weiser, S. Bender, Dragovic, Sinkgraven - Palacios, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Diaby - Alario. Trainer: Bosz

VfB Stuttgart: Bredlow - Stenzel, Phillips, Castro - Mangala, Endo - Massimo, Förster - Wamangituka, Didavi - Gonzelez. Trainer: Matarazzo